انت الان تتابع خبر هالاند يحطم رقم مبابي في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والتقى الفريقان الليلة على ملعب سويس وانكدورف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل هالاند ثنائية اليوم، من علامة الجزاء في الدقيقة (67)، ثم الدقيقة (86) بتسديدة مقوسة مميزة من داخل منطقة الجزاء.



وبحسب "بي بي سي"، أصبح هالاند بعمر 23 عاماً و96 يوماً أًصغر لاعب يسجل 37 هدفاً في دوري الأبطال، متخطياً الرقم القياسي السابق لكيليان مبابي: 23 عاماً و295 يوماً.

وساهم هالاند في تسجيل 115 هدفاً في آخر 100 مباراة خاضها في جميع المسابقات على مستوى الأندية، حيث وقع على 96 هدفًا وصناعة 19، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

الجدير بالذكر أن هالاند تمكن اليوم من تجاوز محنة عدم التسجيل في البطولة القارية منذ ربع نهائي نسخة الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ.

