انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني: إذا اجتاح الصهاينة غزة فسيدفنون فيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلامي، إن "الولايات المتحدة تشعل الحرب في المنطقة وسياستها تهدف للحفاظ على الكيان الصهيوني"، مردفا: "إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها".

وأضاف، أن "الغرب في حالة عداء مع المنطقة ولا يمكن لمسؤوليه زيارتها إلا في الخفاء وفي الليل".



وتابع، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تلقت أيضا هزيمة نكراء في معركة طوفان الأقصى"، مبينا: "يجب أن تعلم إسرائيل أن استمرار مجازرها سيغير المعادلات وستحترق بالنار التي أشعلتها".