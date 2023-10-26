انت الان تتابع خبر الحكومة تتحدث عن اجراءات لاحتواء ازمة الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عاجلاً وليس اجلاً تسعى الحكومة للسيطرة على ازمة الدولار، أمر كشفت ملامحه عقب الحديث عن اجراءات تعتزم الحكومة تنفيذها لفرض السيطرة على من وصفتهم بالمتلاعبين بالدولار. خطوات يرى مراقبون أنها ضرورية لوضع حد للفساد المستشري .ويعتبر اقتصاديون أن هذه الاجراءات تحتاج الى متابعة دقيقة لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختصة، فضلا عن تدعيمها بجملة خطوات اخرى لخلق حالة الاستقرار الاقتصادي.

ويشكل الدولار وتذبذب اسعارِه مشكلة كبيرة لدى المواطن لارتباط الامر بحركة السوق التجارية واسعار البضائع، وهي ازمة قد تتفاقم ما لم توضع لها الحلول الكفيلة بضمان معيشة الناس.