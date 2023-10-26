افتتاح "دوري نجوم العراق" اليوم.. إليك الروزنامة الكاملة للمباريات والمواعيد

بغداد - ياسين صفوان - ويشهد هذا الدور إقامة أربع مواجهات لحساب الجولة الأولى، ثلاث منها في العاصمة بغداد وواحدة في النجف، إذ يواجه بغداد فريق القاسم عند الساعة 30: 2 ظهراً في ملعب الأمانة، بينما تلعب عند الساعة 7:00 مساءً مباراتان، الأولى عندما يضيف النجف في ملعبه نفط ميسان، بينما ستكون الثانية في ملعب الكرخ بين الحدود ونفط البصرة، وأخيراً يلعب الزوراء ونوروز في ملعب النوارس في تمام الساعة 9:30 مساءً .

في اللقاء الأول، يتطلع أمانة بغداد العائد إلى دوري الأضواء، إلى بداية قوية من حيث النتيجة والأداء، وهو يلاقي منافسه القاسم، إذ يراهن المدرب وسام طالب على الانسجام الخططي الذي تحقق في معسكر تركيا، إلى جانب قدرات محترفه البرازيلي ماتيوس لحسم الفوز، في المقابل ستكون الفرصة مواتية لمدرب القاسم جاسب سلطان للخروج بأي نتيجة إيجابية، بعد أن اختتم تحضيراته للموسم الجديد بتعادل سلبي أمام الطلبة في الأسبوع الماضي.

في المباراة الثانية، يدرك مدرب النجف المصري حمزة الجمل صعوبة اللقاء الذي يجمعه مع المتجدد نفط ميسان، الذي أعاد ترتيب صفوفه بتوصية من مدربه الأردني هيثم الشبول، معززاً صفوفه بسبعة محترفين أجانب، وعليه سيطمح كلا الفريقين إلى تقديم لمحات فنية مميزة في بداية الدوري.

وفي المواجهة الثالثة، يضيف الحدود في ملعبه نفط البصرة، إذ ألمح مدرب الكتيبة الحمراء عادل نعمة إلى عدد من الإصابات التي لحقت بصفوفه خلال فترة التحضيرات الأخيرة، بالإضافة إلى هجرة 16 لاعبا إلى الفرق الأخرى، بيد أنه يعول على الانتدابات الجديدة التي شرع بها بداية شهر تموز، بينما يترقب مدرب أبناء الجنوب عبد الوهاب أبو الهيل بداية قوية اليوم خارج القواعد، مع أمنية الخروج بنتيجة إيجابية.

في المباراة الأخيرة التي سيكون ملعب النوارس مسرحاً لأحداثها، يأمل الزوراء - المنتشي آسيويا بعد الفوز على النجمة اللبناني قبل أيام- الظفر بنقاط المباراة أمام نوروز في أول مواجهة له بالدوري، مع أهمية الإفادة من اللعب في بغداد وأمام جماهيره الكبيرة، وفي الكفة الأخرى يبدو أن مدرب نوروز ولي كريم استعد جيداً لهذه المقابلة، وقد أعرب عن رضاه التام بشأن التعاقدات الأخيرة التي أبرمتها الإدارة مع اللاعبين الجدد، لكنه لا يزال يعاني من مشقة السفر بين المحافظات التي كثيراً ما أثرت سلباً في الجوانب الفنية والخططية.