آبل تصدر تحديثا أمنياً عاجلاً لأجهزتها.. حدث هاتفك الآن بهذه الطريقة

يحتوي التحديث على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة والتحديثات الأمنية، بالإضافة إلى تحسينات في AirDrop وStandBy وApple Music. كما يعالج التحديث مخاوف من الإشعاع الزائد في iPhone 12، الأمر الذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا.وتم إصدار تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية وهو متاح لجهاز iPhone XS والأجهزة التي تلته.

مع العلم انه في الشهر الماضي، تم أمر عملاق التكنولوجيا بوقف بيع iPhone 12 في فرنسا بعد أن أظهرت الاختبارات أن هذا النموذج ينتج مستويات إشعاع تفوق الحد الآمن المعترف به في الاتحاد الأوروبي.

كما طُلب من آبل إصلاح الهواتف الذكية الحالية من خلال تحديث أو سحب كل اجهزة iPhone 12 التي تم بيعها في البلاد.