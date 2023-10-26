انت الان تتابع خبر الحكيم للسفير الفرنسي: على المجتمع الدولي إيقاف مجازر العدوان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل سفير فرنسا لدى بغداد ايريك شوفالييه وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة لاسيما الأوضاع في فلسطين".

وبحسب البيان، أكد الحكيم "ضرورة العمل على عدم اتساع رقعة الحرب"، داعيا إلى "فسح المجال لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيقاف القصف اليومي المُستَهدف للأبرياء"، مبينا أن "الشعب الفلسطيني كشعوب العالم الأخرى من حقه أن يعيش بكرامة ضمن حدود دولته على أراضيه".



وحمل، "المجتمع الدولي مسؤولية إيقاف المجازر التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي يوميا والانتصار إلى ما تبقى من إنسانية وإلى القوانين الدولية المُنتَهَكة على مرأى ومسمع الجميع".