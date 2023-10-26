انت الان تتابع خبر مشاهد تظهر اكتمال الربط الكهربائي بين العراق والأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي حينها مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين، بحيث يتم تزويد العراق بـ150 ميغاوات في المرحلة الأولى ثم 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، فـ900 ميغاوات في المرحلة الثالثة.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ففي حين أنه ينتج نحو 24 ألف ميغاوات حاليا، فإنه يحتاج إلى نحو 37 ألفا، وهو ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة في البلاد.

وتسعى بغداد إلى تنويع مصادر استيراد الكهرباء، بعد أن كانت تعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.