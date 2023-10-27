انت الان تتابع خبر الصدر يطالب بغلق السفارة الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تدوينة تابعتها الخليج 365، "من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة لإخوائنا وأهلنا في فلسطين وغزة الحبيبة، أطالب (الحكومة العراقية) و (البرلمان العراقي) بكل فتاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللا محدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة.. مع الإلتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين وعدم التعرّض لهم من قبل المليشيات الوقحة والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته".وأضاف، "نحن ننتظر جواب الحكومة وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة (غلق السفارة الأمريكية) في العراق، وإن لم تستجب الحكومة والبرلمان فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً".

ودعا، الجميع الى "إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي وتجنب استعمال السلاح مطلقاً.. آملين من محبي الجهاد ومحور الممانعة عدم الممانعة لهذا المطلب بحجة الضائقة الاقتصادية بسبب الخزانة الأمريكية".

وختم زعيم التيار الصدري قوله، إن "السكوت المطبق سيؤدي الى التطبيع والشذوذ والفقر لا سمح الله تعالى".