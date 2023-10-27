انت الان تتابع خبر اعتقال متهمة محكومة بالسجن مدى الحياة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمة محكومة بالسجن مدى الحياة ضمن منطقة البنوك شرق بغداد".

وأضاف، أن "عملية القبض تمت بعد أن أحيل قرار الحكم الصادر بحق المتهمة الى مكتب النهروان لمكافحة الإجرام".



وأشار البيان الى انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل إلى المتهمة والقبض عليها وتوقيفها وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، وإرسالها الى جهة الطلب لتنال جزاءها العادل".