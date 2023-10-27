انت الان تتابع خبر بالفيديو: الدعاية الانتخابية..ما هي شروطها وقيودها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحدّد امانة بغداد والبلديات

الأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية

والصاق الاعلانات الانتخابية

في الفترة التي تسبق اليوم المحدد للانتخابات

- يُمنع نشر أي اعلان أو برنامج أو صور للمرشحين في مراكز الاقتراع



- يُمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه

في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة

- يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات

والنشرات الانتخابية التي تستخدم في الحملة الانتخابية

الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول لكل مرشح

تبدأ من تاريخ ايذان المفوضية العليا للانتخابات ببدء الحملة الانتخابية رسميا

وتنتهي قبل 24 ساعة من تاريخ اجراء الانتخابات

المصدر: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات