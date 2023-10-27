انت الان تتابع خبر انفجارات هائلة.. الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوسائل، "تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية منذ نصف ساعة سابقة، شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع".

ويهاجم الجيش الإسرائيلي على مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.



وفي قطاع غزة، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نار كثيف على مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع".

وبحسب مراسل "فوكس نيوز": "الهجوم على قطاع غزة الآن هو الأكثر جنونا الذي رأيته. أقوى هجوم منذ بداية الحرب".

ويطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في المناطق الشمالية لقطاع غزة وسط أنباء عن تقدم لعدد من الآليات شرق بلدة بيت حانون.

ويفيد عدد من وسائل التواصل والنشطاء الفلسطينيين من غزة، بأن عددا من الدبابات الإسرائيلية تتقدم باتجاه قطاع غزة شرقي جباليا وبيت حانون.

