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الوقف السني يدعو المساجد والجوامع للبدء بالتكبير دعما لغزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الوقف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يدعو ديوان الوقف السني مساجد وجوامع العراق كافة الى البدء بالتكبير عبر مكبرات الصوت، دعما وتضامناً مع إخواننا الفلسطينيين في غزة، حيث تشهد هذه اللحظات هجوماً عنيفاً وتتعرض لتدمير شامل وابادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني".

ويتعرض الان قطاع غزة لهجوم واسع من قبل الجيش الإسرائيلي وسط دعوات اممية ودولية وعربية لهدنة إنسانية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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