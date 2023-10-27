انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف اطلاق النار في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية بغزة.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، قائلًا إن الملايين سوف يراقبون كل صوت "التاريخ سيحكم".



وجاء في بيان الجمعية العامة: "تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية".

كما يطالب مشروع القرار "بالتسليم الفوري والمستدام ودون عوائق للسلع والحاجيات الأساسية إلى قطاع غزة".