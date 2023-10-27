انت الان تتابع خبر لبنان.. تحذير لشركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الاشغال العامة والنقل بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، موجهة الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري بيروت، انه "حرصا على سلامة الأشخاص المتواجدين ضمن حرم المطار يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي وفي حال تعرض المطار او محيطه لاي اعتداء خارجي او عند سماع نداء الاخلاء عبر المذياع، ضرورة التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية والتوجه من خلال المسالك المحددة الى الأماكن والبقع الامنة دون استعمال المصاعد وذلك وفقا للتعليمات الخاصة بكل منطقة".



الوثيقة ادناه: