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لبنان.. تحذير لشركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الاشغال العامة والنقل بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، موجهة الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري بيروت، انه "حرصا على سلامة الأشخاص المتواجدين ضمن حرم المطار يطلب من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين في مطار رفيق الحريري الدولي وفي حال تعرض المطار او محيطه لاي اعتداء خارجي او عند سماع نداء الاخلاء عبر المذياع، ضرورة التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية والتوجه من خلال المسالك المحددة الى الأماكن والبقع الامنة دون استعمال المصاعد وذلك وفقا للتعليمات الخاصة بكل منطقة".

الوثيقة ادناه:
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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