انت الان تتابع خبر بدء خسوف جزئي للقمر.. هذا موعد ذروته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بدأت، مساء اليوم السبت، ظاهرة خسوف جزئي للقمر يشاهد في دول عدة من العالم بينها العراق.