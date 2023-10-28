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بدء خسوف جزئي للقمر.. هذا موعد ذروته

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بغداد - ياسين صفوان - بدأت، مساء اليوم السبت، ظاهرة خسوف جزئي للقمر يشاهد في دول عدة من العالم بينها العراق.

ويغطي الخسوف ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر.

 

وبدأ الخسوف عند الساعة 10:35 ويصل لذروته عند الساعة 11:15 وينتهي تقريبا عند الساعة 11:52 بتوقيت العراق.

ويشاهد الخسوف من جميع الدول العربية وكافة دول قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا.

 

وشهدت الكرة الأرضية شهر تشرين الاول الحالي، ظاهرة كسوف حلقي للشمس والذي يعد آخر كسوف للشمس في العام الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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