انت الان تتابع خبر الاعرجي يكشف إمكانية نسخ تجربة الاتفاقية الأمنية العراقية – الإيرانية مع تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في حديث لمجموعة وسائل إعلام خلال زيارته إلى السليمانية، إن "زيارتنا الى السليمانية ولقاءنا مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني ، جاءت لتعزيز الروابط والعلاقات ومتابعة الاتفاق الامني بين العراق وإيران".وأشار إلى أنه "كان هناك رضى كبير من جميع الأطراف ونحن بصدد وضع الاخيرة لإتمامه"، مؤكداً أنه "هناك تعاوناً كبيراً من كردستان في هذا الملف"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متابع لهذا الملف من اجل المحافظة على البلد وسيادته وعدم السماح لاي جهات مسلحة اتخاذ الارض العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".

وتابع، أن "هناك بنود مهمة تضمنتها الاتفاقية الأمنية مع إيران، تمثلت بإخلاء المنطقة الحدودية من الجماعات المسلحة على طول الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونقلهم الى مناطق اخرى مع نزع الأسلحة، ونحن في صدد تنفيذ البنود التي تؤدي الى الاستقرار الكامل".

وبين الاعرجي، أن "العراق يسعى لإنهاء هذا الملف مع تركيا؛ لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ اعتداءاتها على دول الجوار"، مؤكداً: "نعمل على انهاء هذا الملف مع تركيا كما حصل مع ايران".