انت الان تتابع خبر "اليونيفيل": مهاجمة قوات حفظ السلام الأممية جريمة وانتهاك للقانون الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أن "قذيفة أصابت مقرهم العام في الناقورة، فيما سقطت الثانية في محيط حولا جنوب لبنان مما أدى إلى إصابة أحد جنود حفظ السلام تم إجلاؤه على الفور لتلقي العلاج".

واضاف: "اليونيفيل" تعرب عن قلقها البالغ إزاء هذين الهجومين على جنودها الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستعادة الاستقرار في جنوب لبنان وتهدئة هذا الوضع الخطير"، مشيرا إلى "فتح تحقيق في الحادثين".



وحث جميع أطراف النزاع على "وقف إطلاق النار فورا".

ومساء السبت، أصيب نقيب من نيبال يتبع قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بطنه وذراعه إصابة متوسطة نتيجة قصف إسرائيلي.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وجهت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وتأتي هذه الغارات بعد قصف "حزب الله" لعدد من المواقع الإسرائيلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 تشرين الاول.

