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حماس: نفذنا انزالا خلف خطوط الجيش الاسرائيلي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت حماس إن "النيران اشتعلت في عدد من الآليات العسكرية غرب موقع إيرز، وأجهزت على عدد من الجنود داخلها، وأنها ضربت الموقع بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدة عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع".

في المقابل، تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن سقوط قذائف هاون استهدفت تجمعاً للقوات الإسرائيلية قرب معبر إيرز.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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