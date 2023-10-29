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إيران والسعودية توجهان دعوة بشأن غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان اوردته وكالة الأنباء - واس، "الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفياً من نظيره الإيراني"، مشيرة إلى أنهما ناقشا "أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة".

وكان ، الأمير أكد الأربعاء الماضي، "ضرورة رفع الحصار عن غزة ووقف التصعيد وعدم انفلات الأوضاع بما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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