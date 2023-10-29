انت الان تتابع خبر موسكو: نبذل ما في وسعنا لتهدئة الصراع في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية حول التوتر في الشرق الأوسط: "نحن نفعل كل ما هو ضروري على جميع المسارات.. على صعيد العمل السياسي نضغط عبر منصة الأمم المتحدة لتحقيق هدف رئيسي وهو وقف إطلاق النار، ووقف العنف".وعلى الصعيد العالمي، قالت المتحدة باسم الخارجية الروسية: "نبذل ما بوسعنا ليكتسب ما يسمى بوقف التصعيد طابعا إلزاميا للتنفيذ، لذلك قمنا بإعداد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقدمناه مع شركائنا".

وذكرت زاخاروفا أن "الغرب، وفي المقام الأول واشنطن، لم يسمح بتمرير مشروع القرار الروسي لأنه يتضمن دعوات لإنهاء العنف وتحقيق السلام".

ولم يتبنّ مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار روسي يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، ويدعو للوقف الفوري لإطلاق النار.

في المقابل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا قدمته الدول العربية يدعو لهدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وصوتت 120 دولة لصالح القرار العربي، بما في ذلك روسيا، وعارضته 14 دولة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

