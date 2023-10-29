انت الان تتابع خبر ليبيا.. تعليق الدراسة في مدينة غريان بعد اشتباكات مسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل مصدر محلي عن الحكومة أنه "تقرر وقف الدراسة في المؤسسات التعليمية الواقعة في وسط مدينة غريان أما البعيدة عن مناطق الاشتباكات فتستمر فيها الدراسة بشكل طبيعي".

وبموازاة ذلك، طالبت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بالمنطقة "برفع مستوى الجاهزية القصوى، لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتسخير الأقسام العلاجية".



ولم تتضح بعد أسباب هذه الجولة من التصعيد العسكري في غرب ليبيا الذي تهيمن عليه الميليشيات، كما لم تعلق السلطات على الفور على هذه الاشتباكات.

وكانت مدينة غريان قد شهدت في شباط الماضي، اشتباكات مسلحة بين "لواء غريان"، التابع لوزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة، وعناصر "جهاز الدعم المركزي" التابعة لوزارة الداخلية، بمحيط بوابتي أبو رشادة والهيرة.

وذكر شهود عيان حينها، أن "الاشتباكات العنيفة جرت على خلفية اتهامات متبادلة بإطلاق النار على تمركز لعناصر "جهاز الدعم".

ويعيش الوضع الأمني في ليبيا اضطرابًا من حين إلى آخر، وتتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد التي تتطلع إلى تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي بإجراء الانتخابات العامة.

