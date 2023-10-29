النزاهة البرلمانية تعلن المباشرة بفتح ملفات في البصرة

وأضاف أنه "تم المباشرة بتشكيل لجنة فرعية ستتابع عمل المحافظة وتقييم المشاريع ومغالاة الأسعار ضمن جداول الكميات والتدقيق الادخال والإخراج المخزني ومعايير الإدارة والمخالفات القانونية التي وردت الى لجنة النزاهة".

وقال رئيس اللجنة زياد الجنابي في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة النزاهة تباشر بفتح ملفات محافظة البصرة تتضمن مغالاة عالية وشبهات فساد والكثير من الخطابات الوهمية".

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، المباشرة بفتح ملفات في محافظة البصرة، مؤكدة وجود شبهات فساد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012