انت الان تتابع خبر حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، ما حققته حكومة محمد شياع السوداني خلال العام الأول من عمرها، مشيراً الى أن الأخير وضع مجموعة أعراف سياسي في برنامج الحكومي، فيما أكد أن الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الأزمة.
وأضاف، أن "الحكومة حققت اكثر من 35% من البرنامج الحكومي بعامها الاول".
وأوضح، أنه "خلال السنة الاولى بلغ مجموعة الاموال المحافظة عليها من الهدر مليار دولار، واسترداد اكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف اخبار، واستقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 امر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، وبلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".
وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة واثرت على ارتفاع اسعار السيارات والعقارات والمواد الانشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الاهم".
ولفت الى ان "الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الازمة وعبر صيرفات حكومية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "التضخم في العراق انخفض بنسبة 4%".
وبشأن حديث السوداني خلال قمة القاهرة وما أشيع عن غضب واشنطن، شدد المتحدث الحكومي، على ان "العراق بلد ذو سيادة ولديه قرار وفي كلمته عبر عن موقف العراق وشعبه ولا يهمنا من يقبل او يزعل".
وأكد أنه "لم تردنا تهديدات بشأن كلمة السوداني"، منوها الى ان "حماية البعثات مسؤولية الحكومة ويجب ان تقوم بها بشكل صحيح".