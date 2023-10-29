اخبار العالم / اخبار العراق

حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الأحد، ما حققته حكومة محمد شياع السوداني خلال العام الأول من عمرها، مشيراً الى أن الأخير وضع مجموعة أعراف سياسي في برنامج الحكومي، فيما أكد أن الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الأزمة.
وقال العوادي خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "النتيجة متفائلة في السنة الاولى من عمر الحكومة ونسعى لتقديم الافضل"، لافتا الى ان "السوداني ثبت مجموعة اعراف سياسية ضمن برنامجه الحكومي ارتكزت على اساسيات معالجة الفقر والبطالة والتوظيف والخدمات"، مبيناً أن "السوداني اسس لرقابة تنفيذية على القرارات والاوامر التي تصدر، كما وضع تقرير نصف سنوي لتقييم أداء الحكومة وهذا ما لم يكن موجود سابقا".

وأضاف، أن "الحكومة حققت اكثر من 35‎% من البرنامج الحكومي بعامها الاول".

وأوضح، أنه "خلال السنة الاولى بلغ مجموعة الاموال المحافظة عليها من الهدر مليار دولار، واسترداد اكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف اخبار، واستقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 امر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، وبلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".

وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة واثرت على ارتفاع اسعار السيارات والعقارات والمواد الانشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الاهم".

 

وبين، أنه "ستفتح التجارة مع الصين بقيمة الين، وستكون تجارتنا مع ايران والامارات بالتومان والدرهم".

ولفت الى ان "الحكومة قد تضطر الى بيع الدولار مباشرة اذا استمرت الازمة وعبر صيرفات حكومية"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "التضخم في العراق انخفض بنسبة 4‎%‎".

وبشأن حديث السوداني خلال قمة القاهرة وما أشيع عن غضب واشنطن، شدد المتحدث الحكومي، على ان "العراق بلد ذو سيادة ولديه قرار وفي كلمته عبر عن موقف العراق وشعبه ولا يهمنا من يقبل او يزعل".

 

وأكد أنه "لم تردنا تهديدات بشأن كلمة السوداني"، منوها الى ان "حماية البعثات مسؤولية الحكومة ويجب ان تقوم بها بشكل صحيح".

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا