حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر

وقال العوادي خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان "النتيجة متفائلة في السنة الاولى من عمر الحكومة ونسعى لتقديم الافضل"، لافتا الى ان "السوداني ثبت مجموعة اعراف سياسية ضمن برنامجه الحكومي ارتكزت على اساسيات معالجة الفقر والبطالة والتوظيف والخدمات"، مبيناً أن "السوداني اسس لرقابة تنفيذية على القرارات والاوامر التي تصدر، كما وضع تقرير نصف سنوي لتقييم أداء الحكومة وهذا ما لم يكن موجود سابقا".وأضاف، أن "الحكومة حققت اكثر من 35‎% من البرنامج الحكومي بعامها الاول".

وأوضح، أنه "خلال السنة الاولى بلغ مجموعة الاموال المحافظة عليها من الهدر مليار دولار، واسترداد اكثر من مئة مليون، فيما بلغ عدد الإخبارات 30 الف اخبار، واستقدام 8690 شخصاً للتحقيق، وصدر 3015 امر قبض، بالاضافة الى توقيف 1300 شخص، وبلغت ملفات الاسترداد من الهاربين 70 ملفاً".

وتطرق العوادي إلى أزمة الدولار، مؤكداً أن "هذه الأزمة كبيرة واثرت على ارتفاع اسعار السيارات والعقارات والمواد الانشائية، لكن الحكومة استطاعت المحافظة على أسعار المواد الغذائية وهذا الاهم".