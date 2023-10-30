انت الان تتابع خبر القائمة الأولية للمنتخب الأولمبيّ لمواجهتي أمريكا وساحل العاج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان عن الاتحاد العراقي لكرة القدم وورد لـ الخليج 365، فقد "ضمت القائمةُ في حراسةِ المرمى كلا من: كميل سعد ومحمد حسن وحسن عباس وأحمد شاكر. كما ضمت خياراتُ المدير الفنيّ للمنتخب الأولمبي، راضي شنيشل، لخطِ الدفاع كلا من : زيد تحسين و يوسف الامام وحسين عامر وأحمد حسن مكنزي وكاظم رعد ومصطفى وليد و كرار سعد ومجتبى صالح، فيما ضمت القائمةُ لخط الوسط كلا من : منتظر محمد و كرار محمد والكسندر اوراها وزيد إسماعيل و منتظر عبد الأمير وبلند حسن و نهاد محمد وسيابند عكيد وماركو فرج وعلى الموسوي، ولخطِ الهجوم: حسين عبد الله ورضا فاضل وذوالفقار يونس وأمين الحموي، على أن يتم تقليصُ العدد إلى 23 لاعباً قبل التوجهِ إلى إسبانيا".



يذكر أن المنتخبَ الأولمبي سيخوض في معسكر موريسيا مواجهتين على الصعيد التجريبيّ أمام كل من أمريكا في الـ18 من شهر تشرين الثاني، وساحل العاج في 21 من الشهر نفسه.