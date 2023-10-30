انت الان تتابع خبر بريطانيا تجدد دعمها لـ"إسرائيل": وقف اطلاق النار ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كليفرلي في مقابلة صحفية: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية، والسلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي".وطالب من حماس "إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس "تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".وأشار الى ان "الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن ليست هي ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، بل الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة"، مضيفا: "نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".

وتابع: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، مبينا اننا "نعمل مع السلطات الإسرائيلية للتأكد من وصول مساعداتنا إلى الشعب الفلسطيني وليس حماس".

وختم قائلاً: "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهور يعرض أمن المنطقة للخطر".

