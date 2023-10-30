انت الان تتابع خبر عائلة "ماثيو بيري" في أول تعليق.. وأديل تودعه برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان حصري شاركته عائلته لـ PEOPLE.. جاء فيه "نشعر بالحزن بسبب الخسارة المأساوية لابننا وشقيقنا المحبوب، لقد جلب الكثير من الفرح للعالم، كممثل وكصديق.

وتوجهت عائلة ماثيو في بيانها بالشكر لكل من كرم حياته وإرثه قائلة "نشكر أولئك الذين كرموا حياة بيري وإرثه، ونحن نقدر هذا الحب الكبير له".



النجوم يودعون ماثيو بيري

خلال عرض لـ أديل في فيغاس، كرمت ماثيو في كلمة لها، ووصفته بأفضل شخصية كوميدية في كل العصور. وتابعت ما معناه "إنه أمر صادم، خاصة عندما يرحل شخص قد لا تعرفه بالواقع، ولكن استطاع إضحاكك وجلب الكثير من الفرح لحياتك ."

وروت حكاية صديقها أندرو عندما كانت بعمر الـ 12 والذي كان يتقن تقليد تشاندلر، وكان يفعل ذلك طوال الوقت ليجعلهم يضحكون. مضيفة أنه "إذا كان أي شخص يمر بيوم سيئ أو يشعر بالإحباط، فإنه يتظاهر بأنه تشاندلر. وسأتذكر تلك الشخصية لبقية حياتي".

كما نعت مجموعة "وارنر براذرز" التلفزيونية ماثيو في رسالة جاء فيها "كان ممثلا موهوبا بشكل لا يصدق وجزءا لا يمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر بروس. كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسا في جميع أنحاء العالم، وسيعيش إرثه في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع, ونرسل حبنا لعائلته, أحبائه, وجميع معجبيه المخلصين."

بالترو تحدثت عن ذكرياتها مع بيري، وكتبت: "قابلته في عام 1993 في مهرجان ويليامزتاون المسرحي في ماساتشوستس.. بقينا أصدقاء لفترة من الوقت .. حزينة جداً اليوم, مثل الكثير منا. آمل أن يكون ماثيو في سلام بعد طول انتظار".

إليزابيث هيرلي قالت عبر انستغرام "وداعا ماثيو بيري.. حزينة جدا لسماع خبر وفاته.. لقد كان كوميديا موهوبا بشكل لا يصدق ورجل جميل".

