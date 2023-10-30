انت الان تتابع خبر التخطيط تبدأ بتقييم النظام البيئي التشاركي في أهوار الجنوب والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - واوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "المسح الذي ينفذ في محافظات ذي قار وميسان والبصرة يأتي ضمن اهداف الجهاز المركزي للاحصاء لمعرفة الواقع الحالي لبيئة الأهوار وما آلت اليه ظروف الأسر القاطنة فيها، نتيجة انحسار المياه في الوقت الحاضر".



وأضاف الهنداوي، أن "المسح يهدف إلى جمع بيانات حديثة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والزراعية للنظام البيئي لسكان الاهوار وتوفير بيانات تساهم في زيادة قدرة سكان الأهوار على مواجهة الاثار السلبية لتغيير المناخ وتمكينهم وتأثيرها الواقعي على تربية الجاموس وصيد الأسماك والطيور فضلاً عن دراسة الصناعات والحرف اليدوية التي تمارس من قبل السكان في مجتمع الأهوار ومعرفة العوامل التي تساعد على جعل الاهوار اماكن جذب للسياحة والمحافظة على مناظرها الطبيعية".

