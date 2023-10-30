انت الان تتابع خبر السومرية تنشر الحدود الدنيا للقبول المركزي 2024/2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت، أمس الاحد، نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي (2023-2024).وقال وزير التعليم نعيم العبودي خلال مؤتمر صحفي، ان "عدد الطلبة المشتركين في الامتحانات الوزارية كان 620724 طالباً، فيما بلغ عدد الطلبة المتقدمين للقبول المركزي كان 234743 طالباً".

واضاف، ان "عدد القبول المركزي في الدورين الأول والثاني كان 237066 طالباً، في حين بلغ عدد المقبولين في قناة النخبة كان 227 طالباً، وعدد القبول المباشر كان 7998 طالباً".

واشار الى، ان "عدد الطلبة المقبولين على الفئات العامة وذوي الشهداء 245291 طالباً"، لافتا الى ان "عدد الطلبة المقبولين في المجموعة الطبية بلغ 9333 طالباً".

وتابع وزير التعليم، ان "الوزارة استحدثت جامعة حكومية و9 كليات".