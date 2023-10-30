انت الان تتابع خبر مزارعو البصرة يشكون من ارتفاع كبير في اسعار البذور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ارتفاع اسعار البذور والاسمدة في ظل غياب الدعم الحكومي جعل اصحاب مزارع الطماطم في مناطق غرب البصرة يخوضون حرباً شرسة للحفاظ على منتجاتهم.. المزارعون يطالبون باغلاق باب الاستيراد اثناء جني المحصول لانهم يتعرضون الى خسائر مالية تقدر بالملايين في كل موسم الامر الذي ادى الى ترك تلك المهنة.



ويعتبر قضاء الزبير وناحية سفوان في البصرة من اكبر المناطق الزراعية التي تشتهر بزراعة الطماطم والثوم والبصل التي تغطي حاجة السوق المحلية الا ان عدد هذه المزارع تراجع الى قرابة الثلاثة الاف مزرعة بعد ان كان اكثر من ذلك بفارق كبير.