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الهجرة تعلن شمول 9 آلاف أسرة عائدة إلى مناطقها بمنحة العودة

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بغداد - ياسين صفوان -  

 وقالت الوزيرة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الوزارة اطلقت الوجبة الثلاثين من منحة المليون ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، بواقع تسعة آلاف أسرة".

وأضافت، أنه "سيتم صرف المبلغ ابتداء من اليوم وعن طريق البطاقة الذكية، مشيرة الى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق وجبات جديدة من المنح المالية لشمول بقية العوائل المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بعد توفر الأموال الكافية لذلك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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