انت الان تتابع خبر الهجرة تعلن شمول 9 آلاف أسرة عائدة إلى مناطقها بمنحة العودة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وقالت الوزيرة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "الوزارة اطلقت الوجبة الثلاثين من منحة المليون ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، بواقع تسعة آلاف أسرة".

وأضافت، أنه "سيتم صرف المبلغ ابتداء من اليوم وعن طريق البطاقة الذكية، مشيرة الى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق وجبات جديدة من المنح المالية لشمول بقية العوائل المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بعد توفر الأموال الكافية لذلك".