انت الان تتابع خبر أحدهما إيراني.. اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 2 كغم من الكرستال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365،إن "قوة امنية من شعبة شؤون المخدرات في سفوان وضمن مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة اعتقلت تاجري مخدرات وضبط بحوزتهما 2 كلغم من مادة الكرستال".وأضاف المصدر ان "متابعات ومعلومات امنية قادت الى اعتقال التاجرين (عراقي وايراني) خلال عملية التسليم والاستلام في احدى مناطق البصرة".

وأشار الى ان "المتهمين والمضبوطات تم احالتهم الى الجهات المختصة لإكمال اجراءات التحقيق واحالتهم للقضاء".