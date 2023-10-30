انت الان تتابع خبر السوداني والحلبوسي يبحثان مع مفوضية الانتخابات ملف الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، اليوم الإثنين، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشهد اللقاء الوقوف على آخر استعدادات وإجراءات المفوضية نحو إقامة انتخابات مجالس المحافظات، والتأكيد على إجرائها بموعدها الثابت في 18 كانون الأول المقبل، وضرورة توفير الدعم الكامل لهذا الاستحقاق الوطني".

وبيَّن رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "التوجيهات المشددة جرى تأكيدها لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة؛ لإبداء الدعم والإسناد للمفوضية في أداء عملها، من أجل إنجاح الانتخابات، وأن تكون نتائجها المعبِّر الحقيقي عن إرادة شعبنا الكريم".

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب إلى، أن "الانتخابات هي استحقاق دستوري، وأن السلطة التشريعية تتعاضد في جهودها مع السلطة التنفيذية لدعم المفوضية في أداء عملها على أكمل وجه".

وبيَّن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، خلال الاجتماع، "قدرة تشكيلات المفوضية على تنفيذ الخطة المرسومة لعملية الانتخابات وفق التوقيتات المحددة والجدول الزمني العملياتي المقر، وأن تجري العملية الانتخابية بأكملها ضمن أعلى درجات الشفافية".