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انت الان تتابع خبر العامري يبرر استهداف القوات الأمريكية في العراق ويوجه طلباً للحكومة والان مع التفاصيل
وطالب، الحكومة العراقية بـ"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد جدول زمني جدي ومحدد وقصير الأمد لخروج قوات التحالف الدولي من العراق بعيداً عن عمليات التسويف التي حصلت سابقاً".
وتابع العامري، أنه "بعد فترةٍ زمنية من الهدوء، عاد استهداف تواجد القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد وحرير) من قبل فصائل المقاومة الإسلامية في العراق وهي ردة فعل طبيعية تجاه انحياز أمريكا وبعض الدول الأوربية الى جانب الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكابه جرائم الحرب بحق أهلنا في غزة، هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي ستبقى وصمةَ عارٍ في جبين الكيان الصهيوني الغاصب ومن يقف معه".
وأتم زعيم منظمة بدر، بالقول: "تحيةَ إجلالٍ وإكبار للشعب الفلسطيني العزيز والكريم، وخصوصا لأهلنا في غزةَ الصامدة. تحيةً للمقاومة الفلسطينية البطلة التي كسرت شوكة العدو الصهيوني، وقهرت الجيش الذي كان يقال عنه إنه لا يُقهر. – تحيةً لآباء وأمهات وأخوات وزوجات الشهداء والمجاهدين الذين صبروا ورابطوا على طريق النصر إن شاء الله، ونقول لهم إن النصر آتٍ لا محال، وإنه الوعد الإلهي".