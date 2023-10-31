انت الان تتابع خبر بحوزتهما قطع تعود لعهود قديمة.. اعتقال متهمين بمتاجرة الآثار في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تواصل عملياتها النوعية لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، إذ تمكنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك التابعة للوكالة، ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري وبعملية نوعية من إلقاء القبض على أثنين من المتهمين بتجارة وتهريب الاثار وكانت بحوزتهم قطع اثرية تعود لعهود قديمة".وأضافت، أن "هذه العملية النوعية، جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وقد وتم ضبط العجلة مع الأثار بمحضر اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت الوكالة، المواطنين "للإبلاغ عن العمليات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وكافة الحالات المشبوهة بالخط الساخن المجاني 144".