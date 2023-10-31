انت الان تتابع خبر طقس الأيام الأربعة الأولى من تشرين الثاني: أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت البيان الى، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

