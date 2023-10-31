انت الان تتابع خبر تونس.. فرار خمسة إرهابيين من السجن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن".

وأضافت أنه "تم تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال"، داعية المواطنين للتعاون مع الوحدات الأمنية عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم".



وشددت وزارة الداخلية التونسية في بيانها على ضرورة "التوجه إلى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم، للتوقي من الأعمال الإرهابية".

يذكر أن الهاربين متورطين في عمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد.

