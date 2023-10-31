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زلزال "قوي" يضرب شمال ووسط إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المعهد، وفق ما نقلت رويترز، أن "مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات".

وفي 20 تشرين الأول الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.


وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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