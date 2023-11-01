انت الان تتابع خبر بغداد.. لص يسرق 70 مليوناً من دار ويقع بقبضة الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٠) مليون دينار مع مخشلات ذهبية من داخل دار ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".وبينت أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الشعب لمكافحة الإجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التواصل الى المتهم والقبض عليه".

وأشارت الوزارة الى ان "المتهم تم عرض اوراقة التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

