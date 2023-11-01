انت الان تتابع خبر بغداد.. قرب إطلاق التقديم على عقود الـ150 ألف درجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا خاطب الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات في رئاسة مجلس الوزراء، بكتاب رسمي لغرض إستثناء موظفي عقود تنمية الأقاليم في محافظة بغداد، والبالغ عددهم (968) عقد، الذين تم منحهم إجازة إجبارية، من ضوابط وتعليمات تعيين الـ 150 الف درجة عقد، ضمن الموازنة العامة الاتحادية المقرر إطلاقها قريباً".



وأضاف، أن "المطالبة تضمنت بأن يكون التعاقد مع تلك الشريحة بشكل مباشر، شريطة أن يكونوا مستوفين للشروط وحسب قاعدة البيانات المتوفرة لدى محافظة بغداد، بعد اجتيازهم إجراءات الفحص الطبي".

