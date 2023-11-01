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بعبارة "حسم الامر".. "المقاومة" تقرر تحرير العراق عسكريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الكعبي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكريا وحسم الامر.. والقادم أعظم".

وتابع، "طوبى للمجاهدين الأبطال، طوبى لمن شارك، طوبى لمن أيد، والنصر للإسلام".


وختم الامين العام لحركة النجباء بالقول: "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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