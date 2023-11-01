انت الان تتابع خبر بعبارة "حسم الامر".. "المقاومة" تقرر تحرير العراق عسكريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكعبي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكريا وحسم الامر.. والقادم أعظم".

وتابع، "طوبى للمجاهدين الأبطال، طوبى لمن شارك، طوبى لمن أيد، والنصر للإسلام".



وختم الامين العام لحركة النجباء بالقول: "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع".