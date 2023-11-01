انت الان تتابع خبر 10 أندية عراقية تتنفس مالياً عقب قرار حكومي.. إليك التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن مجلس الوزراء قرر في جلسته تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لا ليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.وأوضح أن مجلس الوزراء العراقي قرر تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار والأندية هي: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط.

ونوّه إلى أن كل نادٍ من الأندية العشرة، يخصص مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، حسب الآتي: (أ) 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لا ليغا)، (ب) 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).

وأشار مجلس الوزراء العراقي إلى أن الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية يجب أن تلتزم بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين)، فضلًا عن خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأتم المجلس بيانه بالقول: "يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها".

وعقب هذه القرارات، أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، أن الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية سيكون مسؤولية مضاعفة للاتحاد العراقي ويدفع الأندية إلى العمل الجبار لتظهر جميع المباريات في دوري نجوم العراق بأحلى شكلٍ من النواحي الإدارية والتنظيمية والفنية، وبصورةٍ تجعل من الجمهور الكريم يتفاعل مع المباريات بمحبةٍ وشوق، حسب قوله.

وانطلق دوري المحترفين العراقي بإشراف "لا ليغا" يوم الخميس الماضي بمشاركة 20 ناديًا، حيث طبقت فيه تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR" لأول مرة في تاريخ بطولات العراق المحلية.