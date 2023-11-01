انت الان تتابع خبر العراق يبدي موقفاً من قصف إسرائيل لمخيم جباليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تدينُ بأشدِّ العبارات الاستهداف اللا إنسانيّ من قبل سلطة الاحتلال الصهيونيّ لمُخيّم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب بإستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".



وجددت الوزارة "موقف العراق الثابت، شعباً وحكومة، من القضيَّة الفلسطينيَّة، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينيّ في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، وأنَّ الظلم والقتل غير المُبرَّر واغتصاب الحقوق سيفاقم من إنعكاسات ما يحصل في الجانب الإنسانيّ".

