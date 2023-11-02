انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت منظمة الصحة العالمية، الحاجة إلى هدنة إنسانية في غزة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، "نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة لضمان إجلاء جميع الجرحى".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.