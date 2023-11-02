انت الان تتابع خبر تجاوزت 464 ألف برميل.. ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى الأردن الشهر الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب إحصائيات حديثة لشركة تسويق النفط "سومو"؛ فإن معدل الصادرات اليومي للنفط العراقي المتجهة إلى الأردن قد بلغ 15 ألف برميل يوميًا.

وبلغ معدّل سعر برميل النفط العراقي إلى الأردن نحو 72 دولارًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023)، مقارنة بنحو 78 دولارًا للبرميل مسجلة في سبتمبر/أيلول السابق له.



يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.

توقف مؤقت للصادرات النفطية

في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023)، توقّفت صادرات النفط العراقي إلى الأردن بشكل مؤقّت لمدة 24 ساعة، وذلك على خلفية اندلاع مظاهرات قرب المعبر الحدودي الرابط بين البلدين.

وحينها، قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية لـ"منصة الطاقة المتخصصة" إن ما يصل إلى 31 صهريجًا تنقل النفط العراقي وصلت إلى المملكة، بعد توقفها نتيجة مظاهرات بالقرب من المعبر الحدودي.

وأسفرت المظاهرات عن تعطل الصادرات لمدة يوم؛ ما يمكن أن يؤدي إلى نقص يبلغ 15 ألف برميل من النفط الخام العراقي، هو حجم الصادرات اليومية، التي لم يتسلمها الجانب الأردني في حينها، في حين تواصلت الجهود لتعويض هذه الإمدادات.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة الأردنية، ؛ فإن الصهاريج التي كانت معطّلة في منطقة الرمادي، عادت نتيجة للمظاهرات بالقرب من معبر طريبيل الحدودي لأسباب تتعلق بسلامة السائقين والمعدات.

واردات الأردن من النفط العراقي

قالت المصادر في وزارة الطاقة الأردنية، لـ"منصة الطاقة المتخصصة"، إن الوقف المؤقت للصهاريج لم يؤثر في الأردن؛ وذلك نظرًا إلى وجود تعاقدات رئيسة لمصفاة البترول الأردنية مع شركة أرامكو السعودية، التي تستورد من خلالها معظم احتياجاتها من النفط الخام.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، قد وقّع في مطلع مايو/أيار 2023، مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، بينما وقّعها من الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.

وتُشكِّل واردات الأردن من النفط العراقي 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط؛ لذلك تضمّن الاتفاق بين الجانبين زيادة حجم الإمدادات بنسبة 50%؛ إذ ارتفعت الكميات اليومية من 10 آلاف برميل يوميًا إلى 15 ألفًا؛ ما زاد الكميات الشهرية من 300 ألف برميل إلى نحو 450 ألف برميل شهريًا.

وبموجب مذكرة تجهيز النفط، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ حيث تتوزّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، في حين يشتري الأردن النفط العراقي بخصم 16 دولارًا للبرميل الواحد، على أساس معدل خام برنت الشهري.

