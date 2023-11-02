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أبرزها الإرهاب.. اعتقال 26 متهماً بقضايا مختلفة في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز اقسام شرطة وافواج طوارئ ديالى شرعت بممارساتها الأمنية، التي اسفرت عن القاء القبض على (26) مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، أبرزها الإرهاب".

وأضافت، أن "الممارسات اسفرت أيضا عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة لشروط السير والتعليمات المرورية".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمضبوطات وتوقيف المتهمين اصوليا".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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