انت الان تتابع خبر وفاة الفنانة الكويتية "جواهر" بعد معاناة مع السرطان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان مواطنتها "جواهر" التي غيّبها الموت بعد رحلة علاج استمرت أكثر من 4 سنوات في العاصمة البريطانية لندن.

وعبر موقع "فيسبوك" كتبت العيدان إن الراحلة جواهر عادت إلى الكويت بعد رحلة علاجها في لندن، ومكثت نحو شهر في مستشفيات بلادها، قبل الإعلان عن وفاتها.



وفي سبتمبر الماضي، أعلنت عائلة الفنانة الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات"، تدهور حالتها الصحية.

وأكدت العائلة، في منشور مقتضب، أنه تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وأنها "تحت رحمة الله".