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انت الان تتابع خبر مرّ عليه نابليون وهذا سر تسميته قبل 800 سنة.. تاريخ "شارع صلاح الدين" بغزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويمثل شارع صلاح الدين بالنسبة لغزة شرياناً يصل بين جنوب القطاع وشماله، فهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ويعتبر أهم الشوارع بالمدينة، كما أن له رمزية تاريخية واستراتيجية، إذ يعدّ واحداً من أقدم الطرق في العالم، فما هو تاريخ شارع صلاح الدين؟
من أقدم طرق في العالم
يمتد شارع صلاح الدين على طول الساحل الغربي لقطاع غزة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 45 كيلومتراً من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع، ثانيهما شارع الرشيد.
إذ عبرت فيه جيوش مصر القديمة والإسكندر الأكبر، والصليبيون، ونابليون بونابرت في مُحاولاتهم الاستيلاء على بلاد الشام؛ وذلك نظراً إلى أهميته الاستراتيجية.
وقبل 800 سنة، حين نجح القائد الإسلامي الشهير الناصر صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية، في تحرير القدس وفلسطين من أيدي الصليبيين، بعد أن خاضت جيوشه معارك ضد الحملات الصليبية انتهت بتحرير بيت المقدس، صار الشارع يحمل اسم شارع صلاح الدين.
مركز تجاري مهم قبل الحرب
يعتبر شارع صلاح الدين مركزاً تجارياً رئيسياً في غزة، حيث يضم العديد من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق والمراكز التجارية. يشهد الشارع حركة مرور مزدحمة طوال اليوم، وتوجد به محطات للحافلات ومواقف للسيارات.
كما يعتبر شارع صلاح الدين معلماً سياحياً مهماً في غزة، حيث يوجد على طوله العديد من المعالم السياحية والثقافية، من ضمنها المساجد والكنائس والمتاحف والأماكن الترفيهية.
معارك شرسة في شارع صلاح الدين
باختيارها التوغل عبر شارع صلاح الدين، تبيّنت النوايا الإسرائيلية بفصل شمال القطاع عن جنوبه، غير أن هذه الخطة واجهت حتى الآن مقاومة باسلة من قبل المقاومة الفلسطينية التي تصدت للآليات الإسرائيلية التي توغلت عند مفترق طرق شارع صلاح الدين، وقامت بتصوير مقطع فيديو من أجل الدعاية العسكرية.
ولم تمكث القوات الإسرائيلية في شارع صلاح الدين أكثر من ساعتين، إذ أُجبرت على الانسحاب على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية والرشقات الصاروخية بالهاون.