انت الان تتابع خبر مرّ عليه نابليون وهذا سر تسميته قبل 800 سنة.. تاريخ "شارع صلاح الدين" بغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويمثل شارع صلاح الدين بالنسبة لغزة شرياناً يصل بين جنوب القطاع وشماله، فهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ويعتبر أهم الشوارع بالمدينة، كما أن له رمزية تاريخية واستراتيجية، إذ يعدّ واحداً من أقدم الطرق في العالم، فما هو تاريخ شارع صلاح الدين؟



من أقدم طرق في العالم

يمتد شارع صلاح الدين على طول الساحل الغربي لقطاع غزة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 45 كيلومتراً من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع، ثانيهما شارع الرشيد. يمتد شارع صلاح الدين على طول الساحل الغربي لقطاع غزة، ويمتد من الشمال إلى الجنوب على مسافة 45 كيلومتراً من بيت حانون شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع، ثانيهما شارع الرشيد. إذ عبرت فيه جيوش مصر القديمة والإسكندر الأكبر، والصليبيون، ونابليون بونابرت في مُحاولاتهم الاستيلاء على بلاد الشام؛ وذلك نظراً إلى أهميته الاستراتيجية. وقبل 800 سنة، حين نجح القائد الإسلامي الشهير الناصر صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية، في تحرير القدس وفلسطين من أيدي الصليبيين، بعد أن خاضت جيوشه معارك ضد الحملات الصليبية انتهت بتحرير بيت المقدس، صار الشارع يحمل اسم شارع صلاح الدين.