انت الان تتابع خبر انتخابات مجالس المحافظات تحت 100 ألف كاميرا رقابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلمان، أن "عملية ربط الكاميرات ستكون قبل يوم من بدء عملية الاقتراع، وبواقع كاميرا واحدة لكل محطة واثنتين لكل مركز اقتراع، وسيكون هناك موظفان اثنان مسؤولين عن عمل هذه الكاميرات ومراقبتها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف، أن "تلك الكاميرات صممت للعمل بالطاقة كهربائية وبطارية تعمل لـ16 ساعة في حال انقطاع التيار الكهربائي، كونها سترافق عمليات العد والفرز التي قد تستمر لمنتصف الليل، فضلاً عن توصيلها بمصدر للطاقة الكهربائية في المحطة في حال وجوده"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.

وبيّن أن "الصور الحية التي تبثّها الكاميرات سترسل وتحفظ في ثلاثة أماكن بينها (المكتب الوطني)، كما أن صور الكاميرات ستسترجع في حال وجود أي (شكوى حمراء) على المحطة".