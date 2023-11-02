انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفيري أذربيجان وأرمينيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد تسلم في قصر بغداد، أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية أذربيجان نصير ناطق ممدوف، وسفير جمهورية أرمينيا ميساك بالاسانيان".

وأعرب رشيد عن "أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية وبما يحقق الارتقاء بالعلاقات مع بلديهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".



ونقل السفيران إلى الرئيس "تحيات وتقدير رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وفخامة رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان وتمنياتهما بموفور الصحة والتوفيق ولشعب العراق المزيد من التقدم".