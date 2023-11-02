انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد ضرورة إكمال مشاريع البلدية والطرق والمدارس والمراكز الصحّية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "ترأس اجتماعاً لفريق لجهد الخدمي والهندسي، بحضور محافظ بغداد ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، إذ جرى خلال الاجتماع، تدارس نسب إنجاز المشاريع لعام 2023، على وفق الخطة المُعدّة مسبقاً، وفي ضوء التخصيصات المالية لكل قطاع خدمي أو وزارة، والاطلاع على نسب الإنجاز في مشاريع بغداد والمحافظات".واستعرض السوداني "مسيرة عمل الفريق في العام الأول من عمر الحكومة، التي أضحى الجهد الخدمي والهندسي، على الرغم من قلة تخصيصاته، سمة مميزة لعملها، ومثّل بارقة أمل للكثير من ساكني المناطق غير المخدومة، وعزّز الثقة بين المواطن والدولة؛ مثمناً الجهود المبذولة لخدمة المناطق الفقيرة، كما أشاد بكل من ساهم بهذه التجربة المميزة".

وشدد على "أهمية اختيار المشاريع التي تمّ على أساسها تشكيل هذا الفريق، وعدم الانغماس في مشاريع تمثل صلب البنى التحتية، التي تُنفذ حالياً من قبل الوزارات والمحافظات"، مؤكداً على "إكمال مشاريع الخدمات البلدية والطرق، مروراً بالمدارس والمراكز الصحّية في المناطق المستهدفة".

ووجه السوداني بـ"ضرورة إعداد الكشوفات الدقيقة وإجراء الفحوصات المختبرية أثناء التنفيذ؛ للحصول على المواصفات المطلوبة ومعايير التنفيذ، مع الالتزام بجميع ملاحظات الجهة الاستشارية المتمثلة بنقابة المهندسين".